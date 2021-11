Wien: Nuveen Real Estate hat die Büroimmobilie Workstation Wien West verkauft. Das Objekt befand sich seit 2014 im Portfolio des von Nuveen gemanagten Immobilien-Spezialfonds The Austria Fund No. 2 (OEFN2). Die Immobilie besteht aus zwei Bürokörpern mit einer Gesamtfläche von rund 17.900 qm, die in den Jahren 2002 und 2004 errichtet wurden. Ankermieter ist die Versicherungsgruppe Allianz.

Die Transaktion wurde durch EY Law Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte sowie EHL Immobilien begleitet.