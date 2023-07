O-Werk | Campus Bochum: Landmarken verkauft Bauteil 3 der Ideenschmiede

Bochum: Die Quartiersentwicklung O-Werk | Campus der Landmarken AG sorgt am Kapitalmarkt für großes Interesse. Nach der Anfang 2023 erfolgten Fertigstellung des aus drei Bauteilen bestehenden Ensembles „Ideenschmiede“ konnte nun der Verkauf des Bauteils 3 an die La Française Real Estate Managers (REM) abgeschlossen werden. Für die Erwerberin ist die Immobilie mit einer Mietfläche von ca. 5.290 qm ihr erstes Bürogebäude in Bochum. Erworben hat sie es im Auftrag eines kollektiven Immobilien-Investmentvehikels.

Der als Innovationsquartier konzipierte O-Werk | Campus entsteht auf MARK 51°7, dem ehemaligen Opelwerksgelände in Bochum. Das nun verkaufte Gebäude ist langfristig an fünf Nutzer vermietet, darunter auch die Landmarken AG selbst. Stellplätze, auch mit Ladestationen für Elektrofahrzeuge, werden im benachbarten Parkhaus abgebildet. Vermittelt wurde der sechsstöckige Bürobau durch Cushman & Wakefield.