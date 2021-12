OFB vermietet Flächen im Frankfurter 1 0 t r a l

Frankfurt: Die OFB Projektentwicklung revitalisiert in zentraler Innenstadtlage ein Geschäftshaus. In der Bleidenstraße 6 entsteht bis zum vierten Quartal des Jahres 2022 ein modernes Büro- und Geschäftshaus – das 1 0 t r a l. Bereits jetzt konnte die OFB einen langfristigen Mietvertrag über 3.420 qm Bürofläche mit portagon, einem Softwaredienstleister für digitale Finanzierungen, abschließen. Der langjährige Mieter Papier Kraemer bleibt der Immobilie auch weiterhin als Mieter erhalten. Damit sind im 1 0 t r a l bereits rund 80% der insgesamt rund 4.800 qm Fläche vermietet. Zum Projekt gehören 42 Pkw- und 26 Fahrradstellplätze in der hauseigenen Tiefgarage.