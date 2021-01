Oldenburg: Robert C. Spies vermittelt Geschäftshaus in der Innenstadt

Oldenburg: Die bundesweit agierende Robert C. Spies Gewerbe und Investment GmbH & Co. KG hat ein Geschäftshaus in der Lange Straße 42 in Oldenburg an ein Bremer Family Office vermittelt. Die kernsanierte Gewerbeimmobilie in erstklassiger Frequenzlage der Fußgängerzone ist zu 100% vermietet – langfristiger Mieter ist DER Deutsches Reisebüro GmbH & Co. OHG, ein zum REWE-Konzern gehörendes Unternehmen der Touristikbranche mit Hauptsitz in Frankfurt am Main. Verkäufer ist ein durch Kristensen Properties A/S vertretener dänischer Pensionsfonds, mit dem Robert C. Spies bereits in langjähriger Geschäftsbeziehung steht.