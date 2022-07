ONE GROUP erweitert Angebot um ersten Spezial-AIF für Bestandsimmobilien

Hamburg: Die ONE GROUP weitet das eigene Produktportfolio aus und bietet erstmals einen ergänzenden Investitionsansatz für Bestandsimmobilien an. Der ProReal Kapstadtring Hamburg ist als alternativer Investmentfonds (Spezial-AIF) für semi-professionelle und institutionelle Investoren konzipiert und investiert in ein Gebäudeensemble am Kapstadtring in der Hamburger City Nord. Das Eigenkapital-Platzierungsvolumen des Fonds beträgt 21,15 Mio. Euro. Die Fondsimmobilie wurde im März 2022 erworben und mit einem 15-jährigen Mietvertrag mit dem innovativen Serviced-Apartment-Betreiber numa unterlegt. Die prognostizierten jährlichen Auszahlungen liegen zwischen 4,5 und 5,0%. Die Plan-Laufzeit des ProReal Kapstadtring Hamburg endet am 30.06.2033. Die One Group GmbH wird selbst mit 10,1% an der Objektgesellschaft beteiligt bleiben.

Das Gebäudeensemble umfasst ein 12-geschossiges Hauptgebäude mit insgesamt 143 Serviced Apartments, sowie Nebengebäude und eine Tiefgarage mit 50 Stellplätzen. Darüber hinaus stehen 93 PKW-Außenstellplätze zur Verfügung. Die Nutzfläche der Immobilie beträgt 8.867 qm, die Grundstücksfläche 5.174 qm. Das Objekt wird ab dem 1. Juli 2022 von der numa Group GmbH für 15 Jahre zzgl. 5 Jahren Verlängerungsoption angemietet und betrieben.

ONE GROUP wurde von Ebner Stolz beraten.