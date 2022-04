Optima-Aegidius-Firmengruppe erwirbt Wohnensemble in Nymphenburg

Nymphenburg: Die Optima-Aegidius-Firmengruppe hat in ein weiteres Objekt zum Ausbau des Wohnungsbestandes investiert. Von einer Erbengemeinschaft konnte in einem strukturierten Bieterverfahren ein 1963 erstelltes Ensemble in der Romanstraße erworben werden. Das Objekt umfasst rund 2.900 qm und soll nach Sanierung und Dachgeschossausbau mit rund 3.500 qm und knapp 40 Einheiten im Bestand verbleiben. Das Gesamtinvestitionsvolumen wird nach Durchführung der Baumaßnahmen bei rund 30 Mio. Euro auslaufen.