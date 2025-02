Berlin: OPTIMAL SYSTEMS mietet langfristig rd. 2.100 qm im SHED am Schifffahrtskanal in Berlin-Neukölln von dem Joint-Venture aus der KLINGSÖHR Unternehmensgruppe und DERECO. Das 33.000 qm große Gebäudeensemble SHED ist Teil des Entwicklungsstandorts NEUE UFER in Neukölln. Vermittelt hat BNP Paribas.