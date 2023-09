OPTIMUM’S GREF IV ERWIRBT WEITERE BERLINER LIEGENSCHAFT

Berlin: Optimum Asset Management erwirbt eine 1.905 qm große Wohnimmobilie in der Mansteinstraße in Schöneberg. Das Objekt wurde in einer off-market Transaktion von einer privaten Erbengemeinschaft erworben. Es handelt sich um die sechste Akquisition für den German Real Estate Fund IV von Optimum (GREF IV).

Erbaut im Jahr 1893 im typischen Berliner Baustil und in den Jahren 2001 und 2022 saniert, verfügt das fünfstöckige Gebäude über 1.631 qm für 17 Wohneinheiten und zusätzlich 274 qm für zwei Gewerbeeinheiten.