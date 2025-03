Orange Capital Partners und One Investment Management erwerben Cosmopolitan-Portfolio in NRW

Frankfurt: Orange Capital Partners und One Investment Management erwerben 89.9% der Anteile des Cosmopolitan-Portfolio mit 6.788 Wohneinheiten in NRW. Der Immobilienwert wird mit 422,5 Mio. Euro angegeben. Mehr als die Hälfte des Portfolios befindet sich in Rheinhausen, einem Stadtteil von Duisburg.

Als Asset Manager verantwortet die aam2core Holding AG die strategische und operative Steuerung des Portfolios, einschließlich technischer und wirtschaftlicher Optimierungsmaßnahmen. Die Pro Haus Plus GmbH wurde mit dem Property Management beauftragt.