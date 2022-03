OSMAB erweitert Portfolio

Köln/Bonn: In Köln hat die OSMAB LPC 5 GmbH an der Venloer Straße 1303 ein Gewerbeobjekt erworben. Das Objekt umfasst insgesamt 8.000 qm Logistik- und 600 qm Bürofläche. Verkäufer der vollständig vermieteten Immobilie auf einem insgesamt rund 17.800 qm großen Grundstück ist die Guckuk Immobilien GmbH & Co. KG. Als langfristiger Mieter verbleibt die Guckuk Logistik GmbH & Co. KG. Vidan Real Estate war bei dieser Transaktion beratend und vermittelnd für die OSMAB tätig.

Darüber hinaus hat die OSMAB Bonn 1 GmbH von einem privaten Investor ein insgesamt 4.160 qm großes Gewerbegrundstück im südlichen Stadtteil Rüngsdorf gekauft. Bei diesem Kauf wurde OSMAB von Greif & Contzen beratend begleitet.