OSMAB: Vollvermietung im Bürocampus COCO in Köln

Köln: Die OSMAB Unternehmensgruppe vermeldet die Vollvermietung im Bürocampus Cologne Office Campus Ossendorf in Ossendorf. Mit Abschluss der letzten Mietverträge der Kitaobjekt GmbH und der BPD Immobilienentwicklung GmbH wurden die letzten verfügbaren Büroflächen in dem modernen Gebäudeensemble vermietet. Der Kita-Entwickler Kitaobjekt bezieht rund 410 qm. Der Wohn-Projektentwickler BPD Immobilienentwicklung GmbH, ein Bestandsmieter seit 2012, zieht innerhalb des Campus um und nutzt künftig ca. 410 qm der neu ausgebauten Penthouseflächen im 5. Obergeschoss. Das Biotechnologieunternehmen Cellex Cell Professionals GmbH, ebenfalls ein Bestandsmieter seit 2022, erweitert erneut seine Flächen und mietet für sein Tochterunternehmen CMT Cellex Manufacturing Transports and Logistics GmbH rund 1.100 qm Büroflächen an.