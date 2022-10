P3 Logistic Parks übernimmt ein Portfolio in Biblis und Germersheim

Frankfurt: P3 Logistic Parks übernimmt im Rahmen eines Share Deals ein Portfolio mit zwei Immobilien in Biblis und Germersheim. Sie wurden von der Dietz AG entwickelt und befanden sich seit ihrer Errichtung im Miteigentum von Dietz und wurden von diesem verwaltet. CBRE war bei der Transaktion vermittelnd tätig.

Die XXL-Logistikimmobilie in Biblis mit einer Mietfläche von rund 85.000 qm ist an die Action Logistics Germany GmbH vermietet. In Germersheim übernimmt P3 eine Immobilie mit über 49.000 qm Mietfläche, die vollständig an die CLI Contract GmbH (Compass Logistics International) vermietet ist.