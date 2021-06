Palmira erwirbt Logistikobjekte für die Fonds UIC2 und ECLF

Frankfurt: Palmira Capital Partners hat für die vom Unternehmen aufgelegten Fonds Unternehmensimmobilienclub 2 (UIC2) und European Core Logistics Fund (ECLF) in Norddeutschland jeweils ein neues Objekt akquiriert.

Für den UIC2 erwarb Palmira in der Obenhauptstraße 11 in Hamburg einen Gewerbepark mit rund 4.000 qm Mietfläche, davon circa 1.100 qm Hallen- und etwa 2.900 qm Bürofläche. Verkäufer des vollvermieteten Objekts ist die Nilsson + Nilsson GbR. Die Liegenschaft mit einer Grundfläche von rund 4.200 qm wurde 1996 fertiggestellt und 2011 modernisiert.

In Norderstedt wurde für den ECLF von der BEOS AG ein neuwertiges Cross-Dock-Paketverteilzentrum, Baujahr 2013, in der Oststraße 1, 1a und 1b erworben. Auf einem rund 72.600 qm großen Grundstück gelegen, umfasst die Liegenschaft eine Mietfläche von circa 20.000 qm. Davon entfallen etwa. 15.600 qm auf Lager-/Logistikflächen und 4.400 qm auf Büro- und Sozialflächen. Die Immobilie ist zu 97,5% vermietet.

Palmira wurde bei beiden Transaktionen in juristischen und steuerlichen Fragen von Dentons unterstützt. Die Beratung in technischen Details hatte für Hamburg Duff & Phelps und für Norderstedt Drees & Sommer übernommen. Für umweltbezogene Aspekte war Nova Ambiente zuständig, für das ESG Monitoring unterstützte Westbridge. Berater für die Transaktion in Norderstedt war BNPPRE, für die Akquisition des Hamburger Projekts Centurion Advisors.