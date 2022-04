Palmira erwirbt niederländische Cross-Dock-Logistikimmobilie

Frankfurt: Palmira Capital Partners hat eine Immobilie für den European Core Logistics Fund (ECLF) erworben. Verkäufer ist Prodelta Real Estate.

Es handelt sich um einen Cross-Dock-Logistikstandort in der Maxwellstraat 5 in Ede, Niederlande, dessen Büroflächen 2019 komplett erneuert wurden. Das Objekt befindet sich auf einem circa 36.000 qm großen Grundstück und umfasst etwa 20.900 qm Lager- und 2.100 qm Büro- und Sozialflächen. Es ist für rund acht Jahre voll vermietet. Die Immobilie befindet sich im Business Park Frankeneng in der Nähe des Autobahnkreuzes der A12 und A30.

Palmira wurde bei der Transaktion rechtlich und steuerlich von Dentons unterstützt. Drees & Sommer war bei technischen Details beratend tätig und Nova Ambiente für Umweltfragen und das ESG-Monitoring zuständig. Q.G.M. Law hat die Transaktion als Notar begleitet. Für Prodelta Real Estate waren Loyens & Loeff und 1530 Real Estate unterstützend aktiv.