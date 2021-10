Starnberger See: RECON AG hat einen Münchner Projektentwickler im Rahmen der Finanzierungsstrukturierung für ein Wohnbau-Projekt beraten. Im Rahmen der Beratung hat das Immobilien-Multi-Family-Office PAMERA Real Estate Partners Teile der Finanzierung eines Bauprojekts am Starnberger See übernommen. Der Projektentwickler plant 110 hochwertige Wohnungen. Das Gesamtinvestitionsvolumen wird bis zu 70 Mio. Euro betragen. Die Realisierung soll im Frühjahr 2022 starten.