Leipzig / Dortmund: PAMERA Real Estate Partners hat in Dortmund und Leipzig insgesamt 65 Wohneinheiten angekauft. Die Neubauwohnungen verteilen sich auf drei Objekte mit insgesamt rund 5.000 qm Wohnfläche.

Der Ankauf in Leipzig erfolgte off-market als Arrondierung zum dort bereits vorhandenen Wohnungsportfolio von PAMERA mit rund 400 Einheiten. Der Erwerb in Dortmund betrifft einen Ende 2023 fertiggestellten Neubau in der Tymannstraße 10 und wurde seitens BNP Paribas Real Estate vermittelt.