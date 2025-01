PAMERA kauft in München und New York für rund 40 Millionen Euro

München/ New York: PAMERA Real Estate Partners hat zum Jahresende 2024 zwei Objekte in München und New York im Wert von rd. 40 Mio. Euro erworben. Damit hat das Unternehmen im vergangenen Jahr Immobilien für mehr als 300 Mio. Euro akquiriert.

In München erwarb PAMERA das rd. 3.000 qm große Objekt in der Sauerbruchstraße 48 in Großhadern. Von einem internationalen Private Equity Fonds. Die vollvermietete Immobilie wurde 2004 errichtet und hat neben diversen Arztpraxen einen PENNY-Markt mit langjährigem Mietvertrag als Hauptmieter. Für den Verkäufer war Savills vermittelnd tätig.

In New York kaufte PAMERA in einem Joint Venture mit PEAK Capital Advisors ein Appartementgebäude mit 37 Wohnungen und zwei Retail-Einheiten in der 308 East 78th Street in Upper East Side. Das voll vermietete Objekt soll in den nächsten Jahren umfassend für mehrere Millionen Dollar saniert werden.