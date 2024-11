PAMERA North America setzt Expansion mit Investition in Denver, Colorado, fort

München/Denver: PAMERA North America LLC, mit Sitz in New York City und Tochter des Multi-Family-Office PAMERA Real Estate Partners, hat mit dem Erwerb des Wohn- und Einzelhandelskomplexes „One City Block“ in Denver, Colorado, seinen zweiten US-Deal abgeschlossen. Der Ankauf erfolgte im Joint Venture mit einem deutschen Family Office und der Intercapital Group. PAMERA und Intercapital sind dabei zusammen mit 5% als Co-Investor beteiligt und übernehmen das Asset und Property Management des Objekts. Verkäufer ist ein globaler Investment Manager, der von CBRE beraten wurde.

„One City Block“, eine im Jahr 2013 errichtete, LEED-Silver-zertifizierte Immobilie, befindet sich im gefragten Stadtteil Five Point/Capitol Hill. Das Objekt umfasst 302 Wohneinheiten mit zusammen circa 20.000 qm Wohnfläche. Hinzu kommt eine circa 930 qm große Einzelhandelsfläche.