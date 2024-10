Panariagroup bezieht letzte freie Mietflächen im Bremer Jacobs Tower

Bremen: Der Jacobs Tower an der Langemarckstraße 4, ehemaliger Röstturm der Marke Jacobs Kaffee und heute im Besitz der Joh. Jacobs & Co. Gruppe, ist komplett vermietet: Die italienische Panariagroup bezieht bis Ende 2024 insgesamt 1.090 qm auf verschiedenen Ebenen des Gebäudes. Weitere Mieter im Objekt sind die Brunel GmbH, eine Tagesklinik der Oberberg Gruppe und Jacobs Douwe Egberts.

Im Erdgeschoss des Jacobs Towers mietet die Panariagroup 766 qm an. Hier entsteht neben Büroarbeitsplätzen und einem Meetingbereich ein exklusiver B2B-Showroom zur Präsentation hochwertiger Keramikfliesen und Bodenbeläge für Firmenkunden. Im 6. Obergeschoss nutzt das Unternehmen 324 qm als Bürofläche. Die Vermarktung der Mietflächen erfolgte in Zusammenarbeit mit Robert C. Spies.