Panattoni entwickelt City Dock in Essen

Essen: Panattoni realisiert einen innovativen Businesspark nach dem Konzept „City Dock“. Bei dem Projekt handelt es sich um die erste City-Dock-Ansiedlung am Wirtschaftsstandort NRW. Panattoni realisiert den Businesspark auf einem ca. 23 ha großen Brownfield-Grundstück, das vormals als Schulzentrum genutzt wurde, und strebt beim Bau den DGNB-Goldstandard an. Das City Dock umfasst 10 Units in 3 Gebäuden mit Mietflächen zwischen ca. 2.500 – 6.000 qm und entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Panattoni Park Essen.