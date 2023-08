Panattoni heißt drei neue Mieter willkommen

Berlin: Panattoni vermietet vier weitere Units im City Dock seines Panattoni Campus Berlin Zentrum an drei neue Mieter: Die SKS Sondermaschinen- und Fördertechnikvertriebs-GmbH bezieht eine Unit mit einer Fläche von ca. 1.562 qm. Auch die CNCTeile24 GmbH siedelt sich in einer Unit mit einer Fläche von ca. 1.198 qm an. Das Unternehmen ProBioGen AG mietet zwei Units mit einer Fläche von ca. 2.325 qm. Damit sind nun insgesamt sechs von 14 Einheiten des Business Parks im Panattoni Campus Berlin Zentrum an Nutzer vergeben. Die Fertigstellung der innovativen Multi-Tenant-Campuslösung ist für August 2023 geplant.

Der Panattoni Campus Berlin Zentrum verfügt über eine Gesamtnutzfläche von rund 36.000 qm, wovon jeweils ca. 18.000 qm auf den Panattoni Park-Abschnitt und das City Dock entfallen.

SKS und CNCTeile24 wurden von Realogis Consultant vermittelt. Für die Vermittlung von ProBioGen zeichnete die BNP Paribas Real Estate verantwortlich.