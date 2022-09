PANDION OFFICEHOME Francis ist vollvermietet

Düsseldorf: PANDION hat das Bürogebäude OFFICEHOME Francis in der Innenstadt voll vermietet. Die Mietverträge der letzten drei freien Büroetagen wurden im September 2022 unterzeichnet. Zu den insgesamt vierzehn Mietern zählen renommierte Firmen aus den Branchen Unternehmens- und Personalberatung, Recht, IT und Immobilien. Das 2021 fertiggestellte Objekt wurde bereits im August 2021 an die Real I.S. AG verkauft.

Das 14-geschossige Bürogebäude befindet sich in der Immermannstraße 20 auf den Flächen einer ehemaligen Franziskanerklosteranlage. Die Gesamtmietfläche beträgt 5.400 qm. Die Restaurantbetreiber „Beets & Roots“ und „eatDOORI“ unterstreichen dabei die urbane Lage.