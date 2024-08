PANDION verkauft 97 mietpreisgedämpfte Wohnungen in Düsseldorf-Heerdt

Düsseldorf: PANDION hat 97 mietpreisgedämpfte Wohnungen im Rahmen eines Forward Deals an ein deutsches Family Office verkauft. Die Wohneinheiten sind Teil der Quartiersentwicklung PANDION ALBERTUSSEE in D-Heerdt und umfassen insgesamt 6.750 qm Wohnfläche und eine Kindertagesstätte.

Das Quartier PANDION ALBERTUSSEE erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 42.000 qm, auf denen bis 2028 in verschiedenen Bauabschnitten insgesamt 750 Wohnungen entstehen. Die jetzt verkauften Wohnungen werden bis Sommer 2025 fertiggestellt und richten sich mit einer gedämpften Mietpreisbindung über 10 Jahre insbesondere an Menschen mit mittlerem Einkommen. Die zu den beiden Wohnhäusern gehörende sechszügige Kindertagesstätte in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wurde ebenfalls an das Family Office veräußert.