PANDION verkauft Gewölbekeller in Berlin-Friedrichshain

Berlin: Der historische Gewölbekeller des ehemaligen Böhmischen Brauhauses wurde von PANDION an die RE.START projects AG verkauft. Der neue Eigentümer plant, die historischen Tunnelgewölbe zum Jahreswechsel in eine urbane Sporteinrichtung mit einer Boulderhalle umzuwandeln.

Das denkmalgeschützte Gewölbe mit einer Fläche von etwa 3.800 qm befindet sich in unmittelbarer Nähe des Wohnungsquartiers PANDION MIDTOWN in Friedrichshain. Auf dem ehemaligen Gelände des Böhmischen Brauhauses realisiert PANDION vier Bauabschnitte mit rund 474 Wohnungen auf einer Bruttogeschossfläche von etwa 44.000 qm. Der erste Bauabschnitt wurde bereits 2022 bezogen und der zweite Bauabschnitt wird diesen Sommer an die Eigentümer*innen übergeben. Zusätzlich saniert PANDION ein denkmalgeschütztes Nachbargebäude, das zukünftig eine Kita für 55 Kinder beherbergen wird.