Paribus verkauft Healthcare-Objekt Haus Melchior am Standort Esslingen

Esslingen: Die Paribus-Gruppe hat das Seniorendomizil „Haus Melchior“ aus dem Portfolio ihres geschlossenen Fonds „Regionalfonds Baden-Württemberg“ an die AIF Capital Group veräußert.

Das Haus Melchior wird von Compassio betrieben. Die 2007 errichtete Pflegeimmobilie mit rund 4.375 qm Nutzfläche liegt zentral in der Innenstadt. Das Seniorendomizil war eine von ursprünglich vier Immobilien des Regionalfonds Baden-Württemberg, welchen das FHH Fondshaus Hamburg (später ImmobilienWerte Hamburg) 2007 aufgelegt hatte und der 2015 von Paribus übernommen wurde. Mit der Büroimmobilie Villa Fuchs in Heidelberg wurde bereits 2022 ein Objekt aus diesem Fonds verkauft.

Aufgrund des erfolgreichen Verkaufs der Pflegeimmobilie erhalten die Anleger Anfang 2025 eine Sonderauszahlung. Der Gesamtmittelrückfluss des Fonds wird damit seit Auflage bei rund 170% liegen. In dem Fonds verbleiben weiterhin eine modern ausgestattete und zentral gelegene Büroimmobilie in Freiburg sowie ein siebengeschossiges Bürogebäude in Heidelberg.