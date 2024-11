Bremen: Das Paritätische Bildungswerk Bremen e.V. mietet langfristig ca. 1.970 qm Bürofläche in der Utbremer Straße 90. Bezug war bereits am 1. Juli 2024. Vermieter ist ein Immobilienfond, vertreten durch die IR Asset Management GmbH. Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.