Leipzig: Ein Joint Venture von PASENDIA und KRITON erwirbt 11 Ärztehäuser mit einer Gesamtmietfläche von rund 17.000 qm in Leipzig. Die Objekte wurden in den Jahren 1977 bis 1984 als Polikliniken in dicht besiedelten Wohngebieten erbaut. PASENDIA und KRITON planen in den kommenden 4 Jahren ca. 10 Mio. Euro in das Portfolio zu investieren,

Bei der Transaktion waren JLL, NortonRose Fulbright für die Legal Due Diligence und Bohnzirlewagen für die technische Prüfung beratend tätig.