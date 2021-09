PATRIZIA akquiriert Infrastruktur Investment Manager Whitehelm Capital und stärkt Position als führender Partner für globale Real Assets

Augsburg/London/Sydney : PATRIZIA hat einen Kaufvertrag für die Akquisition von Whitehelm Capital geschlossen. Mit der Akquisition baut PATRIZIA ihre Position als führender globaler Real Asset Investment Manager insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum weiter aus und steigert ihre Assets under Management im Rahmen ihrer mittelfristigen Wachstumsstrategie auf über 50 Mrd. Euro. Durch die Akquisition verdreifachen sich die Infrastruktur-AUM von PATRIZIA auf ca. 5 Mrd. Euro. Mittelfristig will PATRIZIA das Segment auf 15 bis 20 Mrd. Euro ausbauen. Die anfängliche Kaufpreiszahlung für die Akquisition beträgt 67 Mio. Euro, zahlbar in bar und in eigenen Aktien der PATRIZIA.