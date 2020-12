PATRIZIA erwirbt erstklassiges Büroareal in München

München : PATRIZIA hat im Auftrag ihrer institutionellen Kunden ein erstklassiges Büroareal angekauft, auf dem ein hochmodernes Bürogebäude mit 15.700 qm Fläche entsteht. Das Grundstück befindet sich im Herzen des Werksviertels, Münchens neuem angesagten, gemischt genutzten Büroviertel in der Nähe des Ostbahnhofs. Der Abschluss der Bauarbeiten ist für Ende 2023 geplant. Das Areal verbindet Alt und Neu mit einer Mischung aus historischen Fabrikgebäuden und kontrastreichen modernen Strukturen. Das Design des Gebäudes basiert auf Flexibilität und Nachhaltigkeit. PATRIZIA hatte einen Designwettbewerb für den Standort ausgeschrieben. Der Gewinner des Wettbewerbs war das Architekturbüro CF Möller in Kopenhagen. Gemeinsam mit den Münchner Partnern, CL Map, haben sie den Entwurf in den letzten Monaten weiterentwickelt.