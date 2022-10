PATRIZIA erwirbt „smartes“ Gebäude in Dublin

Dublin: PATRIZIA hat im Namen ihrer institutionellen Kunden rund 60 Mio. Euro in The Eight Building investiert. Das nachhaltige „Class A“ Bürogebäude liegt mitten im Stadtteil Liberties.

Das The Eight Building war ursprünglich von Fonds erworben worden, die von Ekistics Property Advisors LLP beraten wurden. Errichtet wurde es von Revelate Capital und Valorem Investment Partners. Das 2021 fertiggestellte The Eight Building verfügt über Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss und hat eine Gesamtnutzfläche von ca. 7.340 qm, die sich über fünf Etagen erstreckt.

PATRIZIA wurde von Knight Frank und A&L Goodbody LLP beraten.