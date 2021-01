Vegastaden/Schweden : PATRIZIA hat im Auftrag ihrer institutionellen Kunden eine Wohnanlage in der Nähe von Stockholm für 62 Mio. Euro erworben. Verkäufer ist die Scandinavian Property Group. Bei dem Objekt handelt es sich um eine 10.600 qm große Projektentwicklung mit 189 modernen Wohnungen in zwei Gebäuden. Dazu gehört eine Gewerbeeinheit im Erdgeschoss, die an den Lebensmitteleinzelhändler ICA vermietet ist. Die Anlage wird voraussichtlich im Januar 2022 fertiggestellt.