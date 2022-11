PATRIZIA investiert in Selettra, Italiens zweitgrößtes Unternehmen für intelligente Straßenbeleuchtung

Mailand/London: PATRIZIA investiert bis zu 140 Mio. Euro in Selettra S.r.l., Italiens zweitgrößtes unabhängiges Unternehmen für intelligente Straßenbeleuchtung. Dies geschieht im Rahmen der Smart-City-Strategie von PATRIZIA, dem Smart City Infrastructure Fund (SCIF), der zu dem einzigen LP-Fonds mit dem niederländischen Pensionsgiganten APG gehört.

PATRIZIA Infrastructure erwirbt Selettra S.r.l.vom Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (FIEE) und dessen Gründungsmitgliedern. Als Teil der Investition hat SCIF zusätzliche finanzielle Mittel für die künftige Geschäftsentwicklung von Selettra bereitgestellt.

Mit dieser Transaktion wird ein 180 Mio. Euro großes Portfolio an Unternehmen aus dem Bereich der intelligenten Straßenbeleuchtung geschaffen, nachdem SCIF vor kurzem mit der Übernahme von Ottima seine erste Investition in Europa getätigt hat. Gleichzeitig erweitert SCIF seine Präsenz in diesem Markt und kann mit einem sowohl technisch als auch unternehmerisch erfahrenen Team und einer starken lokalen Bindung das Geschäft weiterentwickeln.

PATRIZIA wurde beraten von ValeCap (M&A), Andersen (Legal), EY (Finanzen, Steuern und Wirtschaft) und Fichtner (fachlich).