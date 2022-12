PATRIZIA Portfoliounternehmen Kinland erwirbt Portfolio für soziale Infrastruktur

Oslo: Das PATRIZIA Portfoliounternehmen Kinland AS hat vereinbart, für 76 Mio. Euro ein Portfolio aus 28 Gebäuden für soziale Infrastruktur in Finnland von eQ Community Properties zu übernehmen.

Das Portfolio umfasst qualitativ hochwertige Einrichtungen, die vor allem in den größten Städten Finnlands, wie Helsinki, Oulu und Kuopio, oder in deren unmittelbarer Nähe gelegen sind. Die Immobilien sind überwiegend langfristig an führende Betreiber für Kinderbetreuung und unterschiedliche Pflegeeinrichtungen vermietet und haben eine gewichtete, durchschnittliche Restmietdauer (Weighted Average Unexpired Lease Term, WAULT) von rund zehn Jahren.

Die Transaktion wird in zwei Phasen abgeschlossen: Das Closing für zunächst 12 Immobilien wird für den 30. Dezember 2022 erwartet. Der Kauf für die verbleibenden 16 Gebäude tritt voraussichtlich im ersten Quartal 2023 in Kraft.