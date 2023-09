PATRIZIA prolongiert Bürofläche in Hamburg mit der Commerzbank

Hamburg: PATRIZIA verlängert insgesamt 20.537 qm Bürofläche mit der Commerzbank in den „Hamburg Two Towers“. Die Commerzbank verbleibt bis Ende 2034 in den Räumen. Patrizia will mehrere Millionen Euro in die energetische Optimierung der Immobilie investieren, weshalb mit einer DGNB-Zertifizierung auf Platin-Niveau gerechnet wird.

PATRIZIA hat die Bürotürme am Lübeckertordamm 5/Philipsstraße 14 im November 2016 erworben. Die Immobilie mit Baujahr 2005 umfasst eine Grundstücksfläche von 8.868 qqm sowie 275 Pkw-Stellplätze.