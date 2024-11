PATRIZIA veräußert Büroobjekt „Oval Office“ an Gold Tree

Hamburg: PATRIZIA hat das „Oval Office“ am Überseering 10 an die Gold Tree Group veräußert. PATRIZIA hatte die Liegenschaft 2015 erworben und nach Insolvenz des Hauptmieters in eine zeitgemäße Multi-Tenant-Nutzung überführt sowie in kurzer Zeit erfolgreich aufvermietet, unter anderem an die Deutsche Bank, Hamburger Hochbahn und HANSAINVEST.

Die 2005 errichtete Landmark-Immobilie umfasst rund 25.000 qm Mietfläche, davon 23.500 qm Bürofläche. Hinzu kommen 307 hauseigene PKW-Stellplätze und E-Ladesäulen.

PATRIZIA wurde von BNP Paribas, CBRE und Hogan Lovells beraten, während Gold Tree von Noerr, Bohnzirlewagen sowie Forvis Mazars beraten wurde.