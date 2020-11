PATRIZIA verkauft neu entwickelten Logistikpark in Berlin

Berlin : PATRIZIA hat den Schönefeld Airpark an CBRE Global verkauft. Der Airpark liegt 1 km nördlich des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg im Südosten von Berlin. PATRIZIA hatte das Gelände 2014 erworben und gemeinsam mit dem Development Partner Verdion Group in vier Phasen mehr als 80.000 qm Logistikfläche entwickelt und 100% vermietet. Das Areal ist an sieben Unternehmen vermietet, darunter Dachser Logistik und Bringmeister, der Lebensmittel-Lieferservice von Edeka. Das europäische Logistikportfolio der PATRIZIA beläuft sich auf über 5 Mrd. Euro und macht rund 11% der gesamten Assets under Management aus. PATRIZIA wurde von BNP beraten.