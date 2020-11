Madrid : PATRIZIA hat zwei Logistikimmobilien im Großraum Madrid für rund 150 Mio. Euro verkauft. Käufer ist der Immobilien-Investmentmanager Real I.S. Das Objekt im Getafe umfasst 60.000 qm und ist an Amazon vermietet. Die Anlage in Torrejón erstreckt sich über zwei Gebäude mit mehreren Mietern und hat eine Gesamtfläche von rund 50.000 qm. Zu den Mietern zählen führende spanische Unternehmen wie Leche Pascual und GM Food.