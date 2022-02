P+B Group erwirbt Fläche für Aparthotel

Eschborn: Art-Invest Real Estate und PHOENIX Real Estate Development GmbH haben das gemeinsam entwickelte Grundstück in der Alfred-Herrhausen-Allee 2 und 4 an die P+B GmbH & Co. KG veräußert. Mit dem Verkauf des letzten Entwicklungsgrundstücks sind somit sämtliche Grundstücke des CBD-Areals mit insgesamt rund 50.000 qm Bruttogeschossfläche entwickelt, veräußert oder bebaut.

Auf dem nun veräußerten ca. 1.760 qm großen Grundstück wird die P+B Group demnächst mit den Bauarbeiten für ein Aparthotel der Marke CAMPO NOVO BUSINESS beginnen. Auf insgesamt 7.620 qm BGF werden insgesamt 179 Business-Apartments entstehen, 56 Stellplätze stehen nach Fertigstellung in einer Tiefgarage zur Verfügung.

Die beteiligten Parteien wurden im Verkaufsprozess von Cushman & Wakefield beraten. PHOENIX und Art-Invest wurden rechtlich von GSK Stockmann Rechtsanwälte, steuerlich von Grunert Steuerberatung beraten. Die P+B Group wurde rechtlich von Meyer-Köring Rechtsanwälte beraten.