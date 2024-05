Peak One GmbH mietet Flächen im Frankfurter FOUR T1

Frankfurt: Die Personalberatung Peak One GmbH hat rund 2.700 qm Bürofläche im T1 des FOUR Frankfurt, Große Gallusstraße 10-14, gemietet. Eigentümer des Turmes ist PIMCO, Vermieter der Flächen die Groß & Partner Grundstücksverwaltung. Avison Young war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.

Das Hochhausensemble FOUR in der Innenstadt ist eine der größten innerstädtischen, vertikalen Projektentwicklungen Europas. Auf dem Areal entstehen vier neue Hochhäuser mit bis zu 233 Metern Höhe im T1, in denen rund 95.000 qm Büros, ein Premiumhotel, etwa 600 Eigentums- und Mietwohnungen sowie Serviced Apartments, Einzelhandel und Nahversorgung, Restaurants und Bars, Frankfurts erste Foodhall und ein öffentlich begehbarer Dachgarten in rund 25 Metern Höhe Platz finden.