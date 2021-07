Pegasus und Stonehill veräußern Apartmentgebäude Wien

Wien: Stonehill und Pegasus Capital Partners haben ein siebenstöckiges Apartmentgebäude mit 190 Einheiten in der Dresdner Straße 109 Wien verkauft. Das Objekt verfügt über rund 12.000 qm Brutto-Grundfläche mit insgesamt 37 Tiefgaragenstellplätzen. Käufer ist ein Fonds der AEW.

Der Baubeginn für die Immobilie erfolgte im Sommer 2018, die Fertigstellung innerhalb der geplanten Bauzeit im April 2020. Pächter ist die i Live Group aus Aalen. Unter der neuen Marke „Rioca by i Live“ werden die Einheiten künftig als Serviced Apartments mit brasilianischem Flair und Lebensgefühl betrieben. Den Gästen stehen neben einer Bar mit anschließender Lounge, Homeoffice-, und Veranstaltungsbereich ein üppig begrünter Patio, eine Dachterrasse, Multifunktions-, und Waschmaschinenraum, zur Verfügung. Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich eine weitere 290 qm große Gewerbefläche.

Der Projektstandort befindet sich nördlich des 1. Bezirks in unmittelbarer Nähe zum Parkareal Augarten. Das Gebäude schließt direkt an das bereits fertiggestellte Studentenwohnheim in der Dresdner Straße 107 an – ebenfalls ein Gemeinschaftsprojekt von Pegasus und Stonehill.