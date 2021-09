Personaldienstleister expertum mietet Bürofläche im Hamburger Fleethof

Hamburg: Die expertum Holding GmbH bezieht zum 01.01.2022 rund 850 qm Mietfläche in der obersten Etage des Büro- und Geschäftshauses Fleethof an der Stadthausbrücke 1-3. Die sechsgeschossige Liegenschaft verfügt über rund 15.500 qm Mietfläche und befindet sich im Eigentum des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa. Das Erdgeschoss ist an Einzelhandelsunternehmen und Gastronomiebetriebe vermietet, die oberen Etagen werden als Büroflächen genutzt. Savills war vermittelnd und beratend tätig.