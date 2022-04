Pfaff-Logistik mietet ehemaligen Hamburger Schaeffler-Standort

Hamburg: Die Pfaff-Logistik GmbH erweitert seine Lagerkapazitäten in Hamburg-Billbrook. Dafür hat der Logistiker unweit von seinem Standort in der Bredowstraße am Billbrookdeich 112 eine rund 6.125 qm große Halle und rund 480 qm Bürofläche angemietet. Hierbei handelt es sich um den ehemaligen Hamburg-Standort des Schaeffler-Tochterunternehmens Ruville, mit dessen Vermarktung Grossmann & Berger beauftragt ist. Vermieter ist eine Grundstücksgesellschaft.

Die Liegenschaft befindet sich auf einem rund 14.650 qm großen Grundstück zwischen Bille und Billbrookkanal nahe einer Anschlussstelle der B5.