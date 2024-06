PFILLO expandiert im Prologis Park Krefeld

Krefeld: Realogis hat erneut das internationale Handelsunternehmen Pfillo Group beraten. Der Händler für Möbel, Friseurbedarf, Garten- sowie Haustierbedarf erweitert seit 2017 kontinuierlich seine Kapazitäten in Krefeld, von erstmals 1.200 qm über zuletzt 6.000 qm in Krefeld Linn auf zukünftig 8.200 qm bewirtschafte Fläche in Krefeld Fichtenhain.

In dem nahe der Autobahn A44 gelegenen, etablierten Logistikpark stehen Pfillo in einer Bestandsimmobilie ca. 7.600 qm Hallen- und 600 qm Bürofläche. Zur angemieteten Einheit gehören auch 6 Lkw- und 33 Pkw-Stellplätze. Der Einzug ist im vierten Quartal 2024 geplant.