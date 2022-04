PGIM Real Estate erwirbt drei erstklassige Büros in Europa

Frankfurt: PGIM Real Estate hat drei Büroimmobilien in Amsterdam, Paris & London erworben.

Das Büro in Amsterdam, The Warehouse, ist ein 6.983 qm großes Grade-A-Bürogebäude mitten im Stadtzentrum. Das Objekt ist vollständig an ein führendes Softwareunternehmen vermietet.

Bei dem Pariser Büro handelt es sich um ein vollständig vermietetes 2.899 qm großes Gebäude in der Rue de Taitbout in der Nähe der Opéra im 9. Arrondissement, das in der Vergangenheit viele große Finanzinstitute und internationale Organisationen beherbergte und heute auch Zentrum der französischen Technologie-Szene ist.

Bei der Londoner Immobilie C-Space handelt es sich um ein voll vermietetes Gebäude mit einer Fläche von 5.757 qm im Nordosten der Londoner City, das sich zwischen dem traditionellen Banken- und Finanzviertel der City und dem Start-up-, Technologie- und Kreativzentrum Old Street/Shoreditch befindet, das auch als „Silicon Roundabout“ bezeichnet wird.