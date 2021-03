Pharmalogistiker HELCO mietet Lagerflächen im Holzpark Hanau

Hanau : BRIGHT Industrial Investment hat für seine Light Industrial Projektentwicklung am Hauptbahnhof einen ersten Mieter gefunden. Auf einem 66.000 qm großen Industrieareal in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof wird ein moderner Park mit 28.000 qm Mietfläche errichtet. Die HELCO Transport- & Pharmalogistik GmbH mietet rund 2.000 qm Lagerfläche an. Für HELCO war CBRE vermittelnd und beratend tätig. Lead-Makler für den Holzpark Hanau ist Colliers. Ende 2022 soll der Holzpark Hanau fertiggestellt sein.