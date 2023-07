Witten: Die Stadtgalerie Witten ist zum 1. Juli 2023 an Phoenix development GmbH verkauft worden. Das Center liegt zentral in der Innenstadt und umfasst rund 18.000 qm Mietfläche. Zu den Hauptmietern zählen H&M, TK Maxx, New Yorker und Saturn. Darüber hinaus bietet das dazugehörige Parkhaus rund 450 Stellplätze.