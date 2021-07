Dresden : Die POLIS Immobilien AG vermietet in dem historischen Zentrum rund 1.200 qm Praxisfläche langjährig an die AllDent Zahnzentrum GmbH. Die Fläche wurde im April 2020 an den Mieter übergeben und Anfang Juli 2021 eröffnet. Das im Jahr 2011 durch POLIS erworbene Büro- und Geschäftshaus ist vollständig vermietet und verfügt über eine Gesamtfläche von rund 11.400 qm. Im Vermietungsprozess war Beate Protze Immobilien vermittelnd tätig.