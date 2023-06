Hamburg: Der ‚Victoria Park Hamburg‘ der Jebens-Gruppe in Rahlstedt füllt sich: Am Montag lud die Porsche Niederlassung Hamburg zum symbolischen Spatenstich für ihr neues Service-Zentrum in die Victoriaallee, das im September 2024 eröffnen soll. Das Gewerbegrundstück ist rund 8.500 qm groß, das Zentrum wird rund 4.100 qm Nutzfläche umfassen. Den Kauf zwischen Porsche Immobilien und der Jebens-Gruppe vermittelte Grossmann & Berger.