Nürnberg: Die P&P Group verkauft die Light-Industrial-Immobilie in der Raudtener Straße 8 im Nürnberger Süden an die Purealis-Gruppe. Die rd. 2.500 qm große Produktionshalle mit angeschlossenem Bürotrakt ist langfristiger an MKS Werkzeug und Formenbau vermietet. JLL vermittelte i.A. des Verkäufers.