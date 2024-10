Praemia REIM Gruppe veräußert Wohnimmobilienportfolio in Frankfurt

Frankfurt: Die Praemia REIM Gruppe hat ein Wohnimmobilienportfolio an die AEW verkauft. Das Portfolio umfasst 255 moderne Neubauwohnungen mit einer Wohnfläche von 18.400 qm in insgesamt 6 Objekten. Die Fertigstellung des letzten Objekts ist für Ende 2024 geplant. Die Immobilien befinden sich in Lagen wie Nordend und Eschersheim mit langfristigem Mietpotenzial.

Praemia REAM Germany GmbH als Assetmanager des Verkäufers war verantwortlich für die erfolgreiche Entwicklung und das Management des Portfolios.

Eastdil Secured war mit der Vermarktung des Portfolios beauftragt. P+P Pöllath + Partners unterstützte Praemia REIM auf der rechtlichen Seite.